    • 26 ноября, 2025
    • 11:40
    Предложения по квотам на трудовую миграцию на 2026 год будут представлены в Кабмин

    Предложения по квотам на трудовую миграцию на 2026 год, а также предлагаемые изменения в утвержденные квоты на 2025 год будут представлены на рассмотрение в Кабинет министров Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    Этот вопрос обсуждался на заседании "Комиссии по разработке предложений для определения квоты трудовой миграции и координации работы в этой сфере" под председательством министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева.

    На заседании был проанализирован текущий статус использования утвержденной квоты на трудовую миграцию на 2025 год, а также совместно с членами Комиссии, представляющими соответствующие государственные структуры, были обсуждены предложения по квотам на 2026 год.

    Алиев отметил, что предложения по квотам на трудовую миграцию на следующий год были разработаны с учетом потребностей работодателей в специалистах современных профессий и квалификаций, а также на основе анализа многопрофильности национальной экономики, исследований рынка квалифицированной рабочей силы и прогнозов развития рынка труда.

