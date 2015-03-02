В Азербайджане предлагается создать новую службу, которая возьмет на себя "примирительную миссию" в проблемных семьях

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Предлагается создать в Азербайджане новую службу, которая возьмет на себя "примирительную миссию" в проблемных семьях.

Как сообщает Report, в ежегодном отчете омбудсмена за 2014 год отмечается о необходимости создания в соответствующих госструктурах специализированной психологической службы для проведения работы в проблемных семьях в целях предотвращения разводов и бытового насилия.

В отчете также предлагается ускорить процесс приема законопроекта "Об организации досуга детей".

Кроме того, в отчете рекомендуется усовершенствовать деятельность комиссий по защите прав несовершеннолетних при местных органах исполнительной власти, а также принять новый устав органов по усыновлению и опеке.

Выдвинуто также предложение об осуществлении программ, направленных на определение понятий "малолетний", "ребенок", "подросток" и "молодежь" по возрастным категориям, а также повышение активности пожилых в общественной жизни.