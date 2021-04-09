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Предлагается обязательное использование трудового отпуска в течение года

Предлагается обязательное использование трудового отпуска в течение года Кодекс предусматривает составление графика, но поскольку он не является императивной нормой, он может быть и не составлен
Социальная защита
9 апреля 2021 г. 13:23
Предлагается обязательное использование трудового отпуска в течение года
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"Подготовлен проект изменений в Трудовой кодекс в связи с обязательным использованием трудового отпуска в течение года. Мы хотим, чтобы определенные требования в этой области были приняты во внимание".

Как сообщает Report, об этом выступая на "Дежурном инспекторе" заявил начальник Государственной службы инспекции труда (ГСИН) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Фуад Гейдаров.

По его словам, работник иногда намеренно не использует свой отпуск: "Здесь преследуется цель в конечном итоге получить определенную компенсацию. Но это не правильный подход. Рекомендуем работодателям заранее согласовав с работниками утвердить график отпусков. Кодекс предусматривает составление графика, но поскольку он не является императивной нормой, он может быть и не составлен. Если график составлен, то работодатель может предъявить требование к работнику, чтобы тот воспользовался своим правом на отпуск. Неиспользование отпуска в течение многих лет является нежелательным для работодателей в будущем. Это может привести к нарушению правил охраны труда".

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