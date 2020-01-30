Правительству Азербайджана представлен проект поправок в связи с адресной соцпомощью

Подготовлен проект поправок в закон "Об адресной государственной социальной помощи" и "Правила обращения для получения адресной социальной помощи, ее назначения, предоставления и отказа в предоставлении".

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Для более полного обеспечения принципа адресности при предоставлении государственной социальной помощи и увеличения доступности программы социальной помощи для малоимущих семей со стороны министерства продолжаются работы по усовершенствованию законодательства. Правительству уже представлен проект поправок в закон "Об адресной государственной социальной помощи".