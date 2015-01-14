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    Правительство Азербайджана утвердило новые правила строительной документации

    Местные органы исполнительной власти в течение 10 дней после выдачи разрешения на строительство должны представить документы и сведения в Реестр

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила содержания сведений, внесенных в государственный реестр по объектам строительства, предоставления этих сведений и ведения реестра".

    Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Артур Расизаде.

    Будучи составной частью единой информационной системы обеспечения градостроительной и строительной деятельности, данный документ регулирует содержание сведений, внесенных в реестр, предоставление этих сведений и ведение реестра.

    Правила, в основном, регулируют сведения по включенным в реестр объектам строительства, содержание этих сведений, их предоставление в реестр, отказ в предоставлении сведений в реестр, причины и сроки отказа, ограничения и запреты. Ведение реестра осуществляется за счет бюджетных средств со стороны Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

    Целью ведения реестра является обеспечение государственных органов и муниципалитетов, юридических и физических лиц соответствующей информацией о запретах и ограничениях, предусмотренных местными органами исполнительной власти и муниципалитетами, регистрации, эксплуатации и планировании строящихся, эксплуатируемых и подвергшихся сносу объектов строительства.

    Согласно утвержденным правилам, местные органы исполнительной власти в течение 10 дней после выдачи разрешения на строительство должны предоставить документы и сведения в реестр. 

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