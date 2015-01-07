​Правительство обязало нотариальные конторы обеспечить оперативность по некоторым направлениям

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр страны Артур Расизаде подписал документ о внесении изменений в "Инструкцию о правилах проведения нотариальных действий в Азербайджанской республике". Как сообщает Report, согласно изменениям, при заверении договора передачи в аренду или в управление транспортным средством, или же при заверении доверенности на предоставление прав на распоряжение им, нотариус, должен сразу внести в информационную систему "Электронный нотариат" соответствующие сведения и отправить их в министерство внутренних дел (МВД).

До этого срок предоставления этой информации в МВД составлял трое суток. В новой поправке этот срок сокращен до одного дня.

Таким образом, государственный или специальный нотариус, используя технические средства, в течение одного дня должен предоставить информацию, которая внесена в систему "Электронный нотариат", в МВД.