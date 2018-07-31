Пожаловавшийся на отказ в приеме в дом престарелых мужчина взят под опеку государства

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "Житель Сумгайыта, изгнанный детьми из дома 70-летний Гулиев Яшар Бахлул оглы был размещен в дом престарелых - учреждение социальных услуг министерства труда и социальной защиты населения для людей, достигших пенсионного возраста".

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь МТСЗН Фазиль Талыбов.

Он отметил, что несмотря на то, что в последние дни в некоторых органах печати и соцсетях Я.Гулиев говорил о том, что не был принят в дом престарелых, стало известно, что он даже не обращался в это учреждение:

"После этого видео сотрудники министерства нашли место нахождения Яшара Гулиева, обеспечили его оснащенной всеми бытовыми приборами комнатой в учреждении соцуслуг для лиц, достигших пенсионного возраста. В дальнейшем он будет проживать там под полной опекой государства".