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Повышение соцвыплат охватит 1,9 млн граждан Азербайджана

Повышение соцвыплат охватит 1,9 млн граждан Азербайджана Новые повышения социальных выплат охватят 1,9 млн граждан.
Социальная защита
5 января 2023 г. 15:52
Повышение соцвыплат охватит 1,9 млн граждан Азербайджана

Новые повышения социальных выплат охватят 1,9 млн граждан.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно распоряжению "О дополнительных мерах в области улучшения социального благосостояния населения", минимальная пенсия будет доведена до 280 манатов, будут увеличены пособия и пенсии. В связи с этим Кабинет министров в десятидневный срок подготовит и представит главе государства свои предложения.

Таким образом, минимальный размер ежемесячной пенсии будет увеличен на 16,7 процента - с 240 до 280 манатов. Это увеличение охватит порядка 100 тысяч пенсионеров.

За последние 4 года в рамках революционных реформ в социальной сфере минимальная заработная плата увеличена в 2,7 раза - со 130 до 345 манатов, минимальная пенсия увеличена в 2,5 раза - со 110 до 280 манатов.

Всего в этом году на повышение социальных выплат предусмотрено дополнительно выделить 750 млн манатов. Повышение социальных выплат охватит 1,9 млн граждан.

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Версия на азербайджанском языке Sosial ödənişlərdə yeni artımlar 1,9 milyon vətəndaşı əhatə edəcək

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