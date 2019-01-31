 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министерство: Повышение президентских пенсий охватит более 12 тысяч семей шехидов

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "С завтрашнего дня увеличится сумма выплачиваемой семье шехида президентской пенсии".

    Как сообщает Report, об этом заявил советник министра труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

    Он отметил, что сумма пенсии выросла на 58 манатов и была установлена в размере 300 манатов: "Подписанный президентом Ильхамом Алиевым указ от 30 января охватит более 12 тысяч семей шехидов".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi