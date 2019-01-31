Министерство: Повышение президентских пенсий охватит более 12 тысяч семей шехидов

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/9b1d5cea66218a90df5ca8fabd9ed14d/d003e4ee-35d4-453a-b6e9-b9c4171cc405_292.jpg

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "С завтрашнего дня увеличится сумма выплачиваемой семье шехида президентской пенсии".

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

Он отметил, что сумма пенсии выросла на 58 манатов и была установлена в размере 300 манатов: "Подписанный президентом Ильхамом Алиевым указ от 30 января охватит более 12 тысяч семей шехидов".