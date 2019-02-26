Госкомитет: Повышение единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев коснется 496 557 человек

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Повышение суммы единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев коснется 496 557 человек.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что 26 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц.

Согласно распоряжению, с 1 апреля 2019 сумма единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц увеличивается на 50 процентов.

На данный момент 81 476 вынужденных переселенцев получают единое ежемесячное пособие в размере 22 маната, а 415 081 человек - 40 манатов.