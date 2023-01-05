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Повышение минимальной заработной платы охватит в целом 700 тыс. человек

Повышение минимальной заработной платы охватит в целом 700 тыс. человек Распоряжение Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения" обеспечивает реализацию четвертого за последние пять лет пакета социальных реформ в нашей стране, переход к новому этапу социальных реформ в
Социальная защита
5 января 2023 г. 16:41
Повышение минимальной заработной платы охватит в целом 700 тыс. человек

Распоряжение Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения" обеспечивает реализацию четвертого за последние пять лет пакета социальных реформ в нашей стране, переход к новому этапу социальных реформ в новом году.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, согласно распоряжению, с 1 января 2023 года минимальная месячная заработная плата увеличена на 15%, от 300 до 345 манатов.

В месячный срок ежемесячные тарифные (должностные) оклады работников финансируемых из государственного бюджета сфер будут приведены в соответствии с настоящим распоряжением и увеличение минимальной заработной платы обеспечит рост заработной платы по всем уровням единой тарифной сетки (ЕТС).

Повышение минимальной заработной платы и заработной платы работников по ЕТС охватит в целом 700 тыс. человек.

Минимальная заработная плата превышает установленный на этот год прожиточный минимум (246 манатов) на 40,2%.

Согласно новому распоряжению, минимальная пенсия будет доведена до 280 манатов, увеличены пособия и стипендии. В связи с этим Кабинет Министров в десятидневный срок подготовит предложения и представит их главе государства.

Так, размер минимальной месячной пенсии будет увеличен на 16,7 процента от 240 манатов до 280 манатов. Это увеличение охватит до 100 тысяч пенсионеров.

За последние 4 года в рамках революционных реформ в социальной сфере минимальная заработная плата увеличена в 2,7 раза от 130 манатов до 345 манатов, а минимальная пенсия увеличена в 2,5 раза от 110 манатов до 280 манатов.

В целом для новых повышений социальных выплат в текущем году запланировано дополнительно 750 млн манатов. Эти повышения охватят 1,9 млн граждан.

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Версия на азербайджанском языке Minimum əməkhaqqı artımı 700 min nəfəri əhatə edəcək

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