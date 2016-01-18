Повышение ежемесячных пособий вынужденным переселенцам коснется 566 тыс. человек

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению, ежемесячные пособия на расходы по питанию, выдаваемые 566 тыс. вынужденным переселенцам, будут увеличены на 10 процентов.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

По его словам, на финансирование повышения до конца года будет израсходовано 11 млн. 3 тыс. манатов дополнительных бюджетных средств.

Замминистра отметил, что согласно указу главы государства, ежемесячные президентские пенсии инвалидам 1-й группы в связи с событиями 20 января 1990 года повышены со 150 манатов до 165 манатов, 2-й группы - со 130 манатов до 143 манатов, а 3-й группы - со 100 манатов до 110 манатов: "Эти повышения распространяются на 317 человек, получивших инвалидность во время событий 20 января".