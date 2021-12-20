Повышена президентская пенсия для ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о внесении поправки в указ президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2019 года под номером 643 "Об учреждении пенсии президента для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностям

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о внесении поправки в указ президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2019 года "Об учреждении пенсии президента для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья, не достигшими 18 лет".

Как передает Report, указом в первой части названного выше указа от 15 апреля 2019 года под номером 643 (Законодательный сборник АР, 2019, №4, статья 643; 2021, №8, статья 923) цифра "50" заменяется на цифру "80".

Таким образом, размер президентской пенсии для лиц, ухаживающих за инвалидами I-ой группы и детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья с 50 манатов увеличивается до 80 манатов.

Кабинету министров поручено решить вытекающие из данного указа вопросы.

Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.