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    Повышена пенсия президента Азербайджанской Республики для семьи шехида

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении пенсии президента Азербайджанской Республики для семьи шехида. 

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указ подписан в целях усиления социальной защиты семьи шехида и повышения государственной заботы о них. 

    Согласно указу, с 1 февраля 2019 года повышается ежемесячный размер пенсии президента Азербайджанской Республики для семьи шехида и устанавливается в размере 300 манатов.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

    Напомним, что ранее эта сумма составляла 242 маната. 

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