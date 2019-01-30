Повышена пенсия президента Азербайджанской Республики для семьи шехида

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении пенсии президента Азербайджанской Республики для семьи шехида.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указ подписан в целях усиления социальной защиты семьи шехида и повышения государственной заботы о них.

Согласно указу, с 1 февраля 2019 года повышается ежемесячный размер пенсии президента Азербайджанской Республики для семьи шехида и устанавливается в размере 300 манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Напомним, что ранее эта сумма составляла 242 маната.