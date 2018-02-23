Повышен размер пособия, выплачиваемого женщинам, имеющим более пяти детей

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ 23 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении размера пособия, выплачиваемого женщинам, имеющим более пяти детей.
Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях усиления социальной защиты женщин, имеющих более пяти детей, и повышения государственной заботы о них.
Согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года размер пособия, установленного указом президента Азербайджанской Республики "Об установлении размера пособия женщинам, имеющим более пяти детей" от 27 декабря 2013 года номер 72, повышены на 10 процентов.
News DepartmentАвтор новости
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