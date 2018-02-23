Повышен размер пособия, выплачиваемого женщинам, имеющим более пяти детей

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ 23 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении размера пособия, выплачиваемого женщинам, имеющим более пяти детей.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях усиления социальной защиты женщин, имеющих более пяти детей, и повышения государственной заботы о них.

Согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года размер пособия, установленного указом президента Азербайджанской Республики "Об установлении размера пособия женщинам, имеющим более пяти детей" от 27 декабря 2013 года номер 72, повышены на 10 процентов.