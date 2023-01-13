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Повышен размер пенсии президента лицам, проработавшим в образовательных учреждениях не менее 25 лет

Повышен размер пенсии президента лицам, проработавшим в образовательных учреждениях не менее 25 лет Определен размер пенсии президента лицам, проработавшим в образовательных учреждениях не менее 25 лет.
Социальная защита
13 января 2023 г. 15:30
Повышен размер пенсии президента лицам, проработавшим в образовательных учреждениях не менее 25 лет

Определен размер пенсии президента лицам, проработавшим в образовательных учреждениях не менее 25 лет.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера пенсии Президента Азербайджанской Республики лицам, не менее 25 лет проработавшим в научных учреждениях и организациях или учебных заведениях по основному месту работы и имеющим соответствующую запись в трудовой книжке, не работающим, имеющим ученую степень, а также право на трудовую пенсию.

Согласно указу, с 1 января 2023 года ежемесячная сумма пенсии Президента Азербайджанской Республики лицам, не менее 25 лет проработавшим в научных учреждениях и организациях или учебных заведениях по основному месту работы и имеющим соответствующую запись в трудовой книжке, не работающим, имеющим ученую степень, а также право на трудовую пенсию, за ученую степень доктора наук установлена в размере 500 манатов, за ученую степень доктора философии – в размере 300 манатов.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil müəssisələrində azı 25 il işləmiş şəxslərə verilən Prezident təqaüdünün aylıq məbləği müəyyənləşib

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