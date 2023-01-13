Повышен размер пенсии президента лицам, проработавшим в образовательных учреждениях не менее 25 лет

Определен размер пенсии президента лицам, проработавшим в образовательных учреждениях не менее 25 лет.

Определен размер пенсии президента лицам, проработавшим в образовательных учреждениях не менее 25 лет.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера пенсии Президента Азербайджанской Республики лицам, не менее 25 лет проработавшим в научных учреждениях и организациях или учебных заведениях по основному месту работы и имеющим соответствующую запись в трудовой книжке, не работающим, имеющим ученую степень, а также право на трудовую пенсию.

Согласно указу, с 1 января 2023 года ежемесячная сумма пенсии Президента Азербайджанской Республики лицам, не менее 25 лет проработавшим в научных учреждениях и организациях или учебных заведениях по основному месту работы и имеющим соответствующую запись в трудовой книжке, не работающим, имеющим ученую степень, а также право на трудовую пенсию, за ученую степень доктора наук установлена в размере 500 манатов, за ученую степень доктора философии – в размере 300 манатов.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.