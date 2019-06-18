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Повышена зарплата работников министерства внутренних дел

Повышена зарплата работников МВД

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения имеющих специальные звания сотрудников и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение имеющих специальные звания сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики увеличилось в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

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