Поступления в Фонд "YAŞAT" за 4 года составили 91,5 млн манатов, расходы - 86,8 млн манатов

12:07

Фонд "YAŞAT" за четырехлетний период деятельности израсходовал 86 млн 762 тыс. 869 манатов 26 гяпик по четырем направлениям деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Фонда "YAŞAT", ветеран Карабаха Эльвин Гусейнов на пресс-конференции, посвященной четырехлетней деятельности Фонда.

Он отметил, что эти направления включают: покрытие расходов на лечение и психологическую поддержку; улучшение бытовых условий, образование, профессиональную подготовку; развитие творческого потенциала; а также покрытие потребительских кредитов и долговых обязательств.

Общий объем средств, поступивших в Фонд "YAŞAT" за 4 года, составил 91 млн 537 тыс. 792 маната 7 гяпик, израсходованных средств - 86 млн 762 тыс. 869 манатов 26 гяпик, а остаток - 4 млн 774 тыс. 922 маната 81 гяпик.

При этом отмечено, что 1 млн манатов предназначено для выделения в 2025 году на оплату расходов на образование.

По словам Э.Гусейнова, за четыре года Фонд реализовал 56 социальных проектов, в которых приняли участие 25 027 человек.