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Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры

Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры Оформление документов в настоящее время продолжается
Социальная защита
22 марта 2021 г. 13:08
Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры
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Часть жителей азербайджанского города Гянджа, жилые дома которых были разрушены в результате ракетных обстрелов со стороны Армении во время Отечественной войны, в дни праздника Новруз были обеспечены новыми квартирами, сообщает Report.

Госкомиссия, созданная распоряжением президента Азербайджана для оценки ущерба гражданскому населению, госимуществу, в том числе объектам инфраструктуры, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате агрессии вооруженных сил Армении, на начальном этапе определила 89 семей, проживающих в пострадавших в результате ракетных ударов многоквартирных жилых домах.

По информации, 66 семей, проживающих в этих зданиях, обеспечены полностью отремонтированными квартирами в новом жилом комплексе, построенном в Гяндже Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана.

В дни праздника Новруз владельцам были вручены соответствующие документы и ключи от 60 квартир. Оформление документов в настоящее время продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Gəncə terrorundan əziyyət çəkənlərə yeni mənzillər təqdim edilib

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