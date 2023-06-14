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Посольства Франции и Германии вручили ежегодный приз по поддержке гендерного равенства в Азербайджане

Посольства Франции и Германии вручили ежегодный приз по поддержке гендерного равенства в Азербайджане Посольства Франции и Германии объявили победителя ежегодно проводимого конкурса на лучший проект по гендерному равенству в Азербайджане. Им стал проект Сабины Наджафовой, создавшей информационную платформу для девочек-подростков и их родителей Menarki.
Социальная защита
14 июня 2023 г. 17:23
Посольства Франции и Германии вручили ежегодный приз по поддержке гендерного равенства в Азербайджане

Посольства Франции и Германии объявили победителя ежегодно проводимого конкурса на лучший проект по гендерному равенству в Азербайджане. Им стал проект Сабины Наджафовой, создавшей информационную платформу для девочек-подростков и их родителей Menarki.

Как сообщает Report, победитель получил финансовую поддержку для развития своего проекта, а еще четыре участника, проекты которых вошли в шорт-лист после первого тура, стали обладателями статуэтки в знак поощрения их важной для общества работе.

В своем выступлении посол Франции в Азербайджане Анн Буйон отметила, что правительство делает много для поддержки гендерного равенства и созданием равных возможностей для женщин в обществе и в карьере, но общество также должно принимать в этом участие. Такие инициативы на местах, особенно в регионах Азербайджана, - примеры такой общественной активности.

Она также отметила, что вопросы гендерного равенства и создание равных с мужчинами условий занимают важное место во внешней политике Франции и Германии.

По словам посла Германии Ральф Хорлеман, женщины в его стране сталкиваются с неравенством и сложностями по гендерному признаку, как и во многих других странах мира. Поэтому этот вопрос стоит на повестке для и требует внимания.

Оба посла особо подчеркнули, что рады вручать этот приз в третий раз, особенно в год, когда отмечается 60-летие Елисейского договора о дружбе между Францией и Германией.

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Версия на английском языке ФотоFrench, German embassies present annual prize for supporting gender equality in Azerbaijan

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