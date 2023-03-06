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Посол Великобритании: Technest - пример борьбы с гендерным неравенством в сфере цифровизации

Посол Великобритании: Technest - пример борьбы с гендерным неравенством в сфере цифровизации Стипендиальная программа "Technest" при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития министерства цифрового развития и транспорта - пример того, как правительство Азербайджана борется с гендерным неравенством в сфере цифровизации и привлекает все бо
Социальная защита
6 марта 2023 г. 18:15
Посол Великобритании: Technest - пример борьбы с гендерным неравенством в сфере цифровизации

Стипендиальная программа "Technest" при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития министерства цифрового развития и транспорта - пример того, как правительство Азербайджана борется с гендерным неравенством в сфере цифровизации и привлекает все больше женщин в сферу IT.

Как передает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд, выступая на проходящей сегодня конференции на тему "DigitAll: Гендерное равенство в сфере инноваций и цифровизации".

По словам Олда, вопрос о гендерном неравенстве в сфере цифровизации очень важно.

Посол отметил, что гибель в прошлом году иранской девушки Махсы Амини вновь выпятило проблемы, связанные с гендерным насилием против женщин.

"Правительство Великобритании считает, что рост цифровой грамотности женщин очень важно для борьбы в целом с гендерным насилием и неравенством", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: “Technest” rəqəmsallaşma sahəsində gender bərabərsizliyinə qarşı mübarizədə nümunədir”

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