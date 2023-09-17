Посол Великобритании принимает участие в фестивале документального кино в Лянкяране

Посол Великобритании отправился в Лянкяран на международный женский фестиваль документального кино.

Посол Великобритании отправился в Лянкяран на международный женский фестиваль документального кино.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

"Я приехал в Лянкяран специально на международный женский фестиваль документального кино. Сейчас, когда мы отмечаем годовщину смерти Махсы Амини, вопрос гендерного равенства становится более важным, чем когда-либо. Я рад, что фестиваль расширяется и теперь он проводится и в регионах", - отметил дипломат.