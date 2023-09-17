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Посол Великобритании принимает участие в фестивале документального кино в Лянкяране

Посол Великобритании принимает участие в фестивале документального кино в Лянкяране Посол Великобритании отправился в Лянкяран на международный женский фестиваль документального кино.
Социальная защита
17 сентября 2023 г. 20:42
Посол Великобритании принимает участие в фестивале документального кино в Лянкяране

Посол Великобритании отправился в Лянкяран на международный женский фестиваль документального кино.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

"Я приехал в Лянкяран специально на международный женский фестиваль документального кино. Сейчас, когда мы отмечаем годовщину смерти Махсы Амини, вопрос гендерного равенства становится более важным, чем когда-либо. Я рад, что фестиваль расширяется и теперь он проводится и в регионах", - отметил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri beynəlxalq qadın sənədli filmləri festivalında iştirak üçün Lənkərana gedib

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