Посольство США в Азербайджане организовало проект для лиц с инвалидностью

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Посольство США оказало поддержку в реализации проекта "Правовая помощь и образование в области прав человека" для Общественного объединения "GÜLSAM” по реабилитации людей с инвалидностью.

Как передает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане, проект проходил в Агсу, Джалилабаде, Сальяне и Баку в течение шести месяцев, предоставляя бесплатную юридическую помощь людям с ограниченными возможностями в регионах.

Цель проекта заключалась в том, чтобы в каждом регионе обеспечить знаниями и правовой помощью 15-20 человек в области трудового законодательства, законов для лиц с инвалидностью, прав на образование и т.д. Проект, начавшийся в мае 2017 года, помог 200 людям ознакомиться со своими правами. На церемонии закрытия мероприятия участвовали представители посольства США, журналисты, руководители НПО и лица с инвалидностью.