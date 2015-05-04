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    В Баку реализован проект по безопасности дорожного движения

    Проект нацелен на предотвращение аварий с участием детей в темное время суток

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Посольство Норвегии в Азербайджане приняло участие в проекте неправительственной организации ADDIM, посвященной безопасности на дорогах.

    Как сообщила Report консул посольства Керстин Вальберг (Kerstin Wahlberg), в рамках проекта, прошедшего в торговом центре Парк Бульвар, посольством Норвегии были подарены 2000 рефлекторов, которые будут розданы детям в детсадах и школах.

    Проект нацелен на предотвращение аварий с участием детей в темное время суток.

    В мероприятии также приняли участие представители Государственной дорожной полиции Баку и Главного управления полиции города Баку.

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