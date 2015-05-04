В Баку реализован проект по безопасности дорожного движения

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Посольство Норвегии в Азербайджане приняло участие в проекте неправительственной организации ADDIM, посвященной безопасности на дорогах.

Как сообщила Report консул посольства Керстин Вальберг (Kerstin Wahlberg), в рамках проекта, прошедшего в торговом центре Парк Бульвар, посольством Норвегии были подарены 2000 рефлекторов, которые будут розданы детям в детсадах и школах.

Проект нацелен на предотвращение аварий с участием детей в темное время суток.

В мероприятии также приняли участие представители Государственной дорожной полиции Баку и Главного управления полиции города Баку.