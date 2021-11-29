Посол США: Пандемия коронавируса привела к росту гендерного насилия

К сожалению из-за пандемии коронавируса наблюдается рост гендерного насилия по всему миру.

К сожалению из-за пандемии коронавируса наблюдается рост гендерного насилия по всему миру.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Я рад был увидеть членов государственного сектора, министерств, гражданского общества, международного сообщества работающих вместе над решением этого важного вопроса", - сказал он, добавив, что особенно рад увидеть мужчин, потому что они и есть "главное звено в завершении насилия над женщинами".

Напомним, сегодня в Баку проходит 1-ая Национальная конференция сторон по оказанию первичной помощи в борьбе с гендерным насилием.