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Посол США: Пандемия коронавируса привела к росту гендерного насилия

Посол США: Пандемия коронавируса привела к росту гендерного насилия К сожалению из-за пандемии коронавируса наблюдается рост гендерного насилия по всему миру.
Социальная защита
29 ноября 2021 г. 11:27
Посол США: Пандемия коронавируса привела к росту гендерного насилия

К сожалению из-за пандемии коронавируса наблюдается рост гендерного насилия по всему миру.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Я рад был увидеть членов государственного сектора, министерств, гражданского общества, международного сообщества работающих вместе над решением этого важного вопроса", - сказал он, добавив, что особенно рад увидеть мужчин, потому что они и есть "главное звено в завершении насилия над женщинами".

Напомним, сегодня в Баку проходит 1-ая Национальная конференция сторон по оказанию первичной помощи в борьбе с гендерным насилием.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri: “Koronavirus pandemiyası gender zorakılığının artmasına səbəb olub”

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