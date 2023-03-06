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Посол Швеции: Цифровые технологии создают новые возможности для женщин 

Посол Швеции: Цифровые технологии создают новые возможности для женщин  Цифровые технологии открывают новые пути и создают новые возможности для женщин.
Социальная защита
6 марта 2023 г. 18:50
Посол Швеции: Цифровые технологии создают новые возможности для женщин 

Цифровые технологии открывают новые пути и создают новые возможности для женщин.

Как передает Report, об этом заявил посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон на проходящей сегодня конференции на тему "DigitAll: Гендерное равенство в сфере инноваций и цифровизации".

По его словам, данная конференция очень важна для поддержки женщин, так как из-за гендерного неравенства женщины не могут полностью использовать свой потенциал и реализовать себя в сфере цифровизации и ИКТ.

Посол также добавил, что, согласно статистике, 58% женщин подвергались онлайн- харассменту.

"Поддержка гендерного равенства является важным направлением деятельности шведского правительства. Правительство Швеции и швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (Swiss Agency for Development and Cooperation) объединили также усилия для борьбы с неравенством в сфере инноваций и технологий",- сказал он.

В заключение Т.Лоренцсон подчеркнул важность приверженности стран Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин.

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Версия на азербайджанском языке İsveç səfiri: “Rəqəmsal texnologiyalar qadınlar üçün yeni imkanlar yaradır”

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