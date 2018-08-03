Последним распоряжением президента инвалидам Карабаха и семьям шехидов выдадут более 300 квартир

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Распоряжение президента Азербайджанской Республики от 2 августа 2018 года является очередным свидетельством проявления особого внимания и заботы относительно улучшения социально-бытовых условий инвалидов Карабахской войны и семей шехидов.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, распоряжением, в текущем году путем приобретения дополнительно минимум 300 квартир, в течение года количество квартир, выдаваемых инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов, превысит 500.

Особая забота президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об инвалидах войны и семьях шехидов с каждым годом позволяет усиливать программу обеспечения квартирами граждан из данной категории.

Глава государства 1 августа 2018 года на церемонии предоставления еще 35 квартир инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов, а также вручения 136 автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов отметил, что в течение последних 20 лет семьям шехидов, инвалидам войны было предоставлено более 5500 частных домов и квартир, более 6000 легковых автомобилей:

"Однако цифра, предусмотренная до конца года, - это дополнительные 170 квартир и частных домов. Вместе с тем, если учесть, что в очереди все еще есть достаточно людей, - около 4 тысяч человек стоят в очереди, - то я приму решение о выделении дополнительных средств и приобретении в этом году еще как минимум 300 квартир".

В связи с этим президентом Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение от 2 августа 2018 года "О дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов".

Распоряжение предусматривает из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики 20,0 (двадцать) миллиона манатов.

Так, распоряжение создает возможность министерству труда и социальной защиты населения за счет выделенных средств в течение этого года приобрести дополнительно минимум 300 квартир, что в результате позволит в течение года выдать более 500 квартир инвалидам и семьям шехидов. Это дает возможность увеличить количество предусмотренных министерством квартир, выдаваемых инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов (207 квартир) в 2,4 раза в 2018 году.

Это распоряжение президента Ильхама Алиева создаст условия для значимого продвижения в обеспечении квартирами инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, в целом еще раз доказывает, что в центре успешной политики главы государства стоят улучшение социального благосостояния в стране, человеческий фактор.