После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны

В период после Второй карабахской войны 122 тыс. семьям шехидов и участников войны предоставлена социальная поддержка.

В период после Второй карабахской войны 122 тыс. семьям шехидов и участников войны предоставлена социальная поддержка.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В рамках пакета социальной поддержки, реализуемого министерством:

- ежемесячные социальные выплаты назначены 102 тыс. человек, единовременные выплаты - 16,8 тыс. человек, страховые выплаты - 3,1 тыс. человек;

- с начала 2021 года пенсии семей шехидов, инвалидов войны, национальных героев, а с начала 2022 года социальные пособия были увеличены в среднем на 60 процентов;

- в 5 раз расширена жилищная программа для семей шехидов, инвалидов войны, им предоставлено 4,5 тыс. квартир и частных домов, инвалидам войны предоставлено 324 автомобиля;

- 11 тыс. членов семей погибших и участников войны получили 36,7 тыс. услуг социально-психологической поддержки и реабилитации;

- 1,8 тыс. инвалидов войны обеспечены 30,7 тыс. средств реабилитации, 387 человек - 403 высокотехнологичными современными протезами;

- обеспечена занятость 16,5 тыс. человек, включая членов семей шехидов и участников войны, в том числе 9,5 тыс. человек были вовлечены в программу самозанятости;

- в единых координационных центрах оказаны услуги 71,7 тыс. человек, в том числе членам семей шехидов и участников войны и др.