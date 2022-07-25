После страхового случая выплата потерпевшему будет назначаться автоматически

"Продолжаются работы по созданию подсистемы Государственного обязательного личного страхования в Централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана".

"Продолжаются работы по созданию подсистемы Государственного обязательного личного страхования в Централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана".

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра цифровых инноваций DOST Кянан Акперов, представляя отчет по итогам 6 месяцев деятельности структуры.

По его словам, эта подсистема создана для осуществления деятельности по государственному обязательному личному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и ряда других категорий лиц, а также управления этими страховыми средствами.

Директор отметил, что Министерство труда и социальной защиты населения в результате создания электронной инфраструктуры в сфере государственного обязательного личного страхования создает механизм проактивного назначения страховых выплат через электронную систему: "После страхового случая страховая выплата будет назначаться автоматически, без обращения потерпевшего или в случае его смерти наследников, а также без представления каких-либо документов. На телефонный номер соответствующего лица, указанный в электронной системе, будет направляться СМС-уведомление".