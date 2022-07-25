О нас

После страхового случая выплата потерпевшему будет назначаться автоматически

После страхового случая выплата потерпевшему будет назначаться автоматически "Продолжаются работы по созданию подсистемы Государственного обязательного личного страхования в Централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана".
Социальная защита
25 июля 2022 г. 11:43
После страхового случая выплата потерпевшему будет назначаться автоматически

"Продолжаются работы по созданию подсистемы Государственного обязательного личного страхования в Централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана".

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра цифровых инноваций DOST Кянан Акперов, представляя отчет по итогам 6 месяцев деятельности структуры.

По его словам, эта подсистема создана для осуществления деятельности по государственному обязательному личному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и ряда других категорий лиц, а также управления этими страховыми средствами.

Директор отметил, что Министерство труда и социальной защиты населения в результате создания электронной инфраструктуры в сфере государственного обязательного личного страхования создает механизм проактивного назначения страховых выплат через электронную систему: "После страхового случая страховая выплата будет назначаться автоматически, без обращения потерпевшего или в случае его смерти наследников, а также без представления каких-либо документов. На телефонный номер соответствующего лица, указанный в электронной системе, будет направляться СМС-уведомление".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sığorta hadisəsindən sonra zərərçəkmişə ödəniş avtomatik təyin ediləcək

Другие новости из категории

Инспекция труда: Работникам выплатили более 441,6 тыс. манатов задержанных средств
Инспекция труда: Работникам выплатили более 441,6 тыс. манатов задержанных средств
25 июля 2022 г. 11:34
В Азербайджане 26 июля выплатят все соцпособия
В Азербайджане 26 июля выплатят все соцпособия
25 июля 2022 г. 09:50
Завершен первый этап переселения населения в село Агалы
ФотоЗавершен первый этап переселения населения в село Агалы
25 июля 2022 г. 08:20
В поствоенный период 94 тыс. человек получили 104 тыс. социальных выплат
В поствоенный период 94 тыс. человек получили 104 тыс. социальных выплат
23 июля 2022 г. 13:56
Еще 10 семей переселились в Агалы
ФотоЕще 10 семей переселились в Агалы
23 июля 2022 г. 12:01
Как предотвращают случаи суицида среди военнослужащих в Грузии
Как предотвращают случаи суицида среди военнослужащих в Грузии
23 июля 2022 г. 09:38
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
За шесть месяцев текущего года 35 тыс. гражданам назначена инвалидность
За шесть месяцев текущего года 35 тыс. гражданам назначена инвалидность
22 июля 2022 г. 15:37
Сахиль Бабаев: Меры соцподдержки семей шехидов и ветеранов будут расширены
Сахиль Бабаев: Меры соцподдержки семей шехидов и ветеранов будут расширены
22 июля 2022 г. 11:45
Гази, отправленный фондом YAŞAT на лечение в Турцию, вернулся на родину
Гази, отправленный фондом "YAŞAT" на лечение в Турцию, вернулся на родину
21 июля 2022 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi