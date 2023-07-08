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После Отечественной войны высокотехнологичными протезами обеспечены 432 военнослужащих Азербайджана

После Отечественной войны высокотехнологичными протезами обеспечены 432 военнослужащих Азербайджана После Отечественной войны высокотехнологичными протезами обеспечены 432 военнослужащих Азербайджана.
Социальная защита
8 июля 2023 г. 19:18
После Отечественной войны высокотехнологичными протезами обеспечены 432 военнослужащих Азербайджана

После Отечественной войны высокотехнологичными протезами обеспечены 432 военнослужащих Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Это лица, которые были ранены и потеряли конечности в Первой и Второй Карабахских войнах.

Высокотехнологичные протезы последнего поколения отличаются функциональностью и имеют специальное программное обеспечение. Они позволяют носителю двигаться свободно, стабильно и уверенно, без вспомогательных средств, быстрее и удобнее интегрироваться в социальную жизнь.

Азербайджанские ветераны войны имеют возможность вернуться к активной жизни благодаря протезам последнего поколения, могут продемонстрировать свои спортивные навыки и даже имеют возможность участвовать в спортивных соревнованиях.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsindən sonra 432 hərbçi yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilib

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