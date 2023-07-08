После Отечественной войны высокотехнологичными протезами обеспечены 432 военнослужащих Азербайджана.
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Это лица, которые были ранены и потеряли конечности в Первой и Второй Карабахских войнах.
Высокотехнологичные протезы последнего поколения отличаются функциональностью и имеют специальное программное обеспечение. Они позволяют носителю двигаться свободно, стабильно и уверенно, без вспомогательных средств, быстрее и удобнее интегрироваться в социальную жизнь.
Азербайджанские ветераны войны имеют возможность вернуться к активной жизни благодаря протезам последнего поколения, могут продемонстрировать свои спортивные навыки и даже имеют возможность участвовать в спортивных соревнованиях.