После Отечественной войны высокотехнологичными протезами обеспечены 432 военнослужащих Азербайджана

После Отечественной войны высокотехнологичными протезами обеспечены 432 военнослужащих Азербайджана.

После Отечественной войны высокотехнологичными протезами обеспечены 432 военнослужащих Азербайджана.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Это лица, которые были ранены и потеряли конечности в Первой и Второй Карабахских войнах.

Высокотехнологичные протезы последнего поколения отличаются функциональностью и имеют специальное программное обеспечение. Они позволяют носителю двигаться свободно, стабильно и уверенно, без вспомогательных средств, быстрее и удобнее интегрироваться в социальную жизнь.

Азербайджанские ветераны войны имеют возможность вернуться к активной жизни благодаря протезам последнего поколения, могут продемонстрировать свои спортивные навыки и даже имеют возможность участвовать в спортивных соревнованиях.