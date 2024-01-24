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После Отечественной войны программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов расширилась в пять раз

После Отечественной войны программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов расширилась в пять раз В период после 44-дневной Отечественной войны программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной, расширилась в пять раз. В 2023 году им было предоставлено еще 1 500 квартир и частных домов, в послевоенное период - 6 000, вс
Социальная защита
24 января 2024 г. 20:29
После Отечественной войны программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов расширилась в пять раз

В период после 44-дневной Отечественной войны программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной, расширилась в пять раз. В 2023 году им было предоставлено еще 1 500 квартир и частных домов, в послевоенное период - 6 000, всего за прошлый период - 14 800 квартир и частных домов.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании в Министерстве труда и социальной защиты населения, посвященном проделанной работе в сфере социальных услуг и предстоящим задачам.

Было отмечено, что за прошедший период инвалидам войны было предоставлено более 7 600 автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələri və əlillərin mənzil təminatı 5 dəfə genişlənib

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