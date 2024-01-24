После Отечественной войны программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов расширилась в пять раз

После Отечественной войны программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов расширилась в пять раз

В период после 44-дневной Отечественной войны программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной, расширилась в пять раз. В 2023 году им было предоставлено еще 1 500 квартир и частных домов, в послевоенное период - 6 000, вс

https://static.report.az/photo/12598015-6166-34bc-b5bb-9a89f2590b59.jpg https://static.report.az/photo/12598015-6166-34bc-b5bb-9a89f2590b59.jpg

В период после 44-дневной Отечественной войны программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной, расширилась в пять раз. В 2023 году им было предоставлено еще 1 500 квартир и частных домов, в послевоенное период - 6 000, всего за прошлый период - 14 800 квартир и частных домов. Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании в Министерстве труда и социальной защиты населения, посвященном проделанной работе в сфере социальных услуг и предстоящим задачам. Было отмечено, что за прошедший период инвалидам войны было предоставлено более 7 600 автомобилей. Подпишитесь на наш Telegram канал