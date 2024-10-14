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После Отечественной войны около 500 военнослужащих обеспечены высокотехнологичными протезами

После Отечественной войны около 500 военнослужащих обеспечены высокотехнологичными протезами После 44-дневной Отечественной войны 489 военнослужащих были обеспечены 598 высокотехнологичными протезами последнего поколения.
Социальная защита
14 октября 2024 г. 10:44
После Отечественной войны около 500 военнослужащих обеспечены высокотехнологичными протезами

После 44-дневной Отечественной войны 489 военнослужащих были обеспечены 598 высокотехнологичными протезами последнего поколения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В министерстве заявили, что после 44-дневной Отечественной войны 489 военнослужащих с инвалидностью в связи с I и II Карабахской войной были обеспечены 598 высокотехнологичными протезами.

В то же время с прошлого года осуществляется обеспечение участников Отечественной войны современными спортивными протезами.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsindən sonra 500-ə yaxın hərbçi yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilib

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