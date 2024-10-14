После Отечественной войны около 500 военнослужащих обеспечены высокотехнологичными протезами

После 44-дневной Отечественной войны 489 военнослужащих были обеспечены 598 высокотехнологичными протезами последнего поколения.

После 44-дневной Отечественной войны 489 военнослужащих были обеспечены 598 высокотехнологичными протезами последнего поколения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В министерстве заявили, что после 44-дневной Отечественной войны 489 военнослужащих с инвалидностью в связи с I и II Карабахской войной были обеспечены 598 высокотехнологичными протезами.

В то же время с прошлого года осуществляется обеспечение участников Отечественной войны современными спортивными протезами.