Портал ASAN Viza полностью передан в пользование

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Портал ASAN Viza (www.evisa.gov.az) 10 января полностью передан в пользование.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

До сегодняшнего дня около 500 иностранцев и лиц без гражданства получили электронную визу посредством портала ASAN Viza.

Напомним, что 16 декабря прошлого года состоялась презентация портала АSAN Viza. Иностранцы и лица без гражданства смогут получить электронную визу посредством системы ASAN Viza в 3 шага (обращайся, заплати и загрузи электронную визу) в течение 3-х рабочих дней. Государственная пошлина за электронную визу составляет 20 долларов США.