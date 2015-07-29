​Помогают ли электронные сигареты избавиться от никотиновой зависимости? - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Во всем мире электронная сигарета считается средством избавления от никотиновой зависимости. Курильщики думают, что электронная сигарета поможет им избавиться от вредной привычки, наносящей ущерб их здоровью. Report обратился к экспертам с целью выяснить, какое влияние оказывают электронные сигареты на человеческий организм, насколько они помогают избавиться от никотиновой зависимости и как должен регулироваться вопрос их продажи.

Председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов сообщил Report, что электронные сигареты находятся в центре внимания объединения и всех всемирных организаций, защищающих права потребителей: "Электронные сигареты непосредственно не устраняют никотиновую зависимость. Те, кто пропагандирует электронные сигареты, ведут ложную пропаганду и обманывают потребителей. Курильщики якобы избавляются от зависимости от сигарет, однако обрекают себя на болезни легких. Рост продаж электронных сигарет за последние годы происходит из-за наличия незанятой ниши на рынке".

Эксперт также заявил, что электронные сигареты - это не электронный товар, который можно передать под контроль государства, провести экспертизу, и не табачное изделие, которое должно проходить проверку: "Это напоминает пищевые добавки, которые не являются ни лекарствами, контроль над которыми осуществляет министерство здравоохранения, ни продуктами питания, которые контролируются иными ведомствами. Во всем мире подобные товары продвигают, пользуясь брешью в законодательстве. Создатели электронных сигарет также воспользовались брешью в законодательстве, а также проводимыми во всем мире кампаниями против курения. К сожалению, это происходит и в Азербайджане. Международные исследования Союза свободных потребителей, различные обращения к нам однозначно подтверждают, что электронные сигареты не избавляют людей от пристрастия к курению. Образующийся в сигаретах пар крайне опасен для человеческого организма".

Как рассказал Э.Гусейнов, согласно исследованиям, испарение в электронных сигаретах приводит к серьезным легочным заболеваниям, в том числе, раку легких: "Можно сказать, что они не отличаются от обычных сигарет. По моему мнению, продажа их является преступлением. Это обязательно надо предотвратить. К сожалению, всемирные организации, защищающие права потребителей, не могут объединить свои силы в этом вопросе".

Доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла отмечает, что придумано много способов избавления людей от вредных привычек: "В этом плане идут серьезные работы, опирающиеся как на научные знания, так и достижения народной медицины. В действительности, это направлено на устранение возникших рефлексов. Порою эти рефлексы основываются на биохимические реакции в организме, порождая зависимость. Курение также является одной из таких зависимостей. Бросить курить очень тяжело, то есть наши наблюдения показывают, что люди обладают слабой волей в вопросе избавления от никотиновой зависимости. Поэтому во всем мире разрабатываются многочисленные препараты и способы для избавления от курения. Пока нет способа, который бы позволил навсегда решить проблему. Один из способов - это электронные сигареты, которые являются имитацией курения. Человек словно продолжает эту привычку, рефлекс, и постепенно избавляется от зависимости от табачного дыма".

По мнению А.Гейбуллы, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, электронные сигареты безвредны для человеческого организма: "Серьезной угрозы нет. Однако следует учесть, что окончательный вердикт можно вынести только после внимательного изучения состава. Электронная сигарета представляет собой электронное устройство, в котором находится емкость для жидкости. При попадании жидкости на нагревательный элемент образуется пар, дающий эффект дыма. В составе пара находятся различные компоненты: глицерин, пропиленгликоль, никотин, дистиллированная вода. При вдыхании достигается эффект никотина, который словно успокаивает курящего. Принцип действия электронной сигареты в том, чтобы постепенно снижать содержание никотина до нуля и тем самым устранить никотиновую зависимость. Некоторые бросают курить с помощью данного способа, некоторые нет. Я считаю, что пока есть никотин, он будет наносить вред".

Он отметил, что пока электронные сигареты являются относительно логичным, обоснованным с медицинской точки зрения и относительно безвредным методом среди всех доступных на данный момент методов: "Жидкости электронных сигарет рассчитываются на основе различных стандартов. К сожалению, из третьих стран завозятся жидкости для электронных сигарет с сомнительным составом, низкого качества. Мы затрудняемся сказать, насколько они вредны для человеческого организма".

Профессор отметил, что в любом случае будет лучше, если курильщик проявит волю и откажется от сигарет.