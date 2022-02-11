Получившие инвалидность в Отечественной войне не будут проходить аттестацию

Сотрудников, получивших инвалидность в Отечественной войне, планируется освободить от оценивания во время аттестации.

Сотрудников, получивших инвалидность в Отечественной войне, планируется освободить от оценивания во время аттестации.

Как передает Report, об этом начальник Государственной службы трудовой инспекции Фуад Гейдаров сказал на "Социальном часе".

По его словам, в то же время лицам, получившим инвалидность при несчастном случае на рабочем месте, предоставляется преимущество во время сокращения: "Для инвалидов I и II групп определен короткий рабочий день. Период трудового отпуска инвалидов составляет не меньше 42 дней".