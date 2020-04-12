Наверх

Полиция помогла неимущим семьям и одиноким людям в Гахе - ФОТО - ВИДЕО

​Полиция помогла неимущим семьям и одиноким людям в Гахе

В связи с режимом карантина, введенным оперативным штабом при Кабинете Министров и с учетом запрета на выход из дома для граждан старше 65 лет, сотрудники отдела полиции и прокуратуры Гахского района навестили одиноких людей и малообеспеченные семьи в районе.

Как передает северо-западное бюро Report, сотрудники правоохранительных органов посетили более 20 таких семей в регионе и раздали им продукты питания первой необходимости.

Стражи порядка также провели с гражданами просветительские беседы, напомнив им о необходимости соблюдения мер по социальной изоляции.

Жители, в свою очередь, поблагодарили сотрудников полиции и прокуратуры за внимание и заботу.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!