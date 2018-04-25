Полад Бюльбюльоглы: Мой отец 1.5 месяца провел на Брянском фронте

Москва. 25 апреля. REPORT.AZ/ "В Великой Отечественной учавствовали 681 тыс. жителей Азербайджана, из них половина не вернулась домой".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, выступая на Международном форуме Победителей в Брянске.

Посол рассказал, что во время ВОВ его отец 1.5 месяца провел с концертами на Брянском фронте.

"Мой отец был оперным певцом и в силу своей профессии он воевал не оружием, а своим голосом и песнями. Я привез несколько уникальных документов, в том числе и благодарственное письмо в адрес отца, подписанное начальником политуправления Брянского фронта, где перечислены все артисты, которые выступали вместе с отцом", - сказал Полад Бюльбюльоглы.

Обращаясь к участникам международного форума, он подчеркнул, что это была общая Победа.

"681 тыс. жителей Азербайджана участвовали в Великой Отечественной войне, из них половина не вернулась домой. Ценность таких форумов в том, что молодежь, которая живет теперь уже в разных странах, знала бы какой ценой сохранили свободу современной страны бывшие республики Советского Союза", - сказал посол.