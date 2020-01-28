Подведены итоги мониторинга в сфере строительства в Азербайджане

"Центр мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) до сих пор провел 171 выездной мониторинг в сфере регулирования трудовых отношений на строительных объектах".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель агентства Ульви Мехтиев на пресс-конференции по итогам прошлого года.

По его словам, 67 мониторингов были проведены в 2019 году: "Количество работников, документы которых были проверены, составило 6 666 человек, из них 2661 пришлось на 2019 год. В то же время было проверено 318 работодателей, из них 116 были проверены в прошлом году".

По словам У.Мехтиева, общее количество строительных объектов, на которых были проведены мониторинги, составило 526: "В результате мониторингов в сфере строительства было выявлено 43 нарушения, в связи с чем 47 компаний были оштрафованы на 454 тысячи манатов".