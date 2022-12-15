Подписаны меморандумы по применению опыта ASAN Xidmət в различных странах

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN Xidmət) и Африканская ассоциация по госуправлению подписали меморандум о взаимопонимании в области оказания государственных услуг.
Как передает Report, с азербайджанской стороны документ был подписан главой Госагентства Ульви Мехтиевым, с африканской – генсеком ассоциации Джорджем Скоттом.
Целью подписания документа является обмен опытом в области оказания государственных услуг, а также применение опыта ASAN Xidmət в африканских странах.
Кроме того, между Инновационным центром при Госагентстве и Инновационным технопарком "Яшнабад" при министерстве инновационного развития Узбекистана также подписан меморандум о взаимопонимании в сфере инкубации и акселерации.
С азербайджанской стороны документ подписал директор Инновационного центра Вусал Рустамов, с узбекской – директор "Яшнабад" Шахобжон Шарифов.
Документ предусматривает реализацию совместных проектов, мероприятий, программ инкубации.