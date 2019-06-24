В рамках организованного в Баку Форума госуслуг ООН подписана декларация о намерении по созданию Международной ассоциации ASAN.

Как сообщает Report, инициатором создания Международной ассоциации ASAN является Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Документ подписали представители Марокко, Азербайджана, Черногории, Индонезии, Афганистана, Турции, Уганды и ОАЭ.

В рамках декларации о намерении по созданию Международной ассоциации ASAN также будет учреждена институциональная платформа для устойчивого обмена передовым опытом и экспертизами по соответствующей сфере, будет поощряться внедрение инноваций по оказанию госуслуг.

Отметим, что сегодня в Центре Гейдара Алиева начал работу Форум по госуслугам ООН. Мероприятие, которое продлится до 26 июня, было организовано Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и ООН.