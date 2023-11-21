Подписан новый документ относительно развития двусторонних отношений в сфере труда с Катаром

Связи между Азербайджаном и Катаром, основанные на исторических дружеских отношениях, постоянно расширяются, и существует большой потенциал для развития двусторонних связей, активного обмена опытом во многих сферах, а также в сфере труда.

Связи между Азербайджаном и Катаром, основанные на исторических дружеских отношениях, постоянно расширяются, и существует большой потенциал для развития двусторонних связей, активного обмена опытом во многих сферах, а также в сфере труда.

Как сообщает Report, об этом было подчеркнуто на встрече в Министерстве труда и социальной защиты населения с делегацией Государства Катар во главе с министром труда Катара Али Саидом Бин Самихом Аль Марри.

Делегация находится с визитом в нашей стране для участия в 5-й Конференции министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

По итогам встречи для развития двусторонних связей в сфере труда министры подписали “Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики и Министерством труда Государства Катар”.