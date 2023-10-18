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Подписан документ о сотрудничестве между министерствами Азербайджана и Турции

Подписан документ о сотрудничестве между министерствами Азербайджана и Турции Турецкая делегация во главе с министром семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ находится с визитом в Азербайджане
Социальная защита
18 октября 2023 г. 18:22
Подписан документ о сотрудничестве между министерствами Азербайджана и Турции

Турецкая делегация во главе с министром семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, делегация посетила Центр DOST №1, где ознакомилась с предоставляемыми услугами. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал гостей о преимуществах концепции "DOST".

Затем состоялась церемония подписания плана действий на 2024-2025 годы между министерством труда и социальной защиты Азербайджана и министерством семьи и социальных услуг Турции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə və Azərbaycan nazirlikləri arasında əməkdaşlıq sənədi imzalanıb

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