Подписан документ о сотрудничестве между министерствами Азербайджана и Турции

Турецкая делегация во главе с министром семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ находится с визитом в Азербайджане

Турецкая делегация во главе с министром семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, делегация посетила Центр DOST №1, где ознакомилась с предоставляемыми услугами. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал гостей о преимуществах концепции "DOST".

Затем состоялась церемония подписания плана действий на 2024-2025 годы между министерством труда и социальной защиты Азербайджана и министерством семьи и социальных услуг Турции.