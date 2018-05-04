Подготовят предложения по усовершенствованию и увеличению прозрачности системы адресной социальной помощи

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения создана рабочая группа для обращения по адресной государственной социальной помощи, ее назначению, отказу от выдачи.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

Перед рабочей группой, созданной приказом министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, поставлен ряд задач. Рабочая группа подготовит предложения по усовершенствованию соответствующей законодательной базы, обращению для получения адресной государственной социальной помощи посредством подсистемы Единого электронного обращения и назначения (VEMTAS), ее выделению и устранению негативных фактором в ее выделении, увеличению адресности.

Рабочая группа уже провела первое заседание, широко обсудила предстоящие работы для выполнения поставленных задач, даны соответствующие поручения.