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Подготовлены меры поддержки для трудоустройства жителей села Агалы

Подготовлены меры поддержки для трудоустройства жителей села Агалы Государственное агентство занятости проводит работу по организации самозанятости и обеспечению занятости жителей села Агалы Зангиланского района, которые стали первыми участниками Великого возвращения. Об этом Report сообщили в Министерстве труда
Социальная защита
19 июля 2022 г. 15:31
Подготовлены меры поддержки для трудоустройства жителей села Агалы

Государственное агентство занятости проводит работу по организации самозанятости и обеспечению занятости жителей села Агалы Зангиланского района, которые стали первыми участниками Великого возвращения.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

30 жителей села были вовлечены в программу самозанятости совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства и исполнительной властью Зангиланского района. Для них были организованы бизнес-тренинги, на которых участникам была предоставлена подробная информация о предпринимательской деятельности и соответствующих механизмах поддержки.

На следующем этапе в рамках программы самозанятости граждане будут оснащены оборудованием для работы в автосервисе, салоне красоты, области торговли, строительства, ремонта бытовой техники, портными, парикмахерами и т.д. Также были определены государственные предприятия и частные компании, работающие в селе Агалы, и изучены требования к вакансиям с целью обеспечения занятости жителей села. В соответствии с этими вакансиями жители села будут обеспечены работой.

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Версия на азербайджанском языке Ağalı kənd sakinlərinin məşğulluğu üçün dəstək tədbirləri hazırlanıb

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