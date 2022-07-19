Подготовлены меры поддержки для трудоустройства жителей села Агалы

Государственное агентство занятости проводит работу по организации самозанятости и обеспечению занятости жителей села Агалы Зангиланского района, которые стали первыми участниками Великого возвращения. Об этом Report сообщили в Министерстве труда

Государственное агентство занятости проводит работу по организации самозанятости и обеспечению занятости жителей села Агалы Зангиланского района, которые стали первыми участниками Великого возвращения.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

30 жителей села были вовлечены в программу самозанятости совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства и исполнительной властью Зангиланского района. Для них были организованы бизнес-тренинги, на которых участникам была предоставлена подробная информация о предпринимательской деятельности и соответствующих механизмах поддержки.

На следующем этапе в рамках программы самозанятости граждане будут оснащены оборудованием для работы в автосервисе, салоне красоты, области торговли, строительства, ремонта бытовой техники, портными, парикмахерами и т.д. Также были определены государственные предприятия и частные компании, работающие в селе Агалы, и изучены требования к вакансиям с целью обеспечения занятости жителей села. В соответствии с этими вакансиями жители села будут обеспечены работой.