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Подготовлена база данных в связи с инвалидами I Карабахской войны

Подготовлена база данных в связи с инвалидами I Карабахской войны Подготовлена база в связи с инвалидами I Карабахской войны.
Социальная защита
2 августа 2022 г. 13:09
Подготовлена база данных в связи с инвалидами I Карабахской войны

Подготовлена база данных в связи с инвалидами I Карабахской войны.

Как передает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, 23 декабря прошлого года президент Ильхам Алиев подписал указ "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей, инвалидность которых установлена в результате получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или в период действительной военной службы в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана".

"Целью этого документа было предоставление единовременных выплат людям, имеющим инвалидность на тот момент. Для исполнения указа за прошедшие 7 месяцев совместной рабочей группой Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства обороны была проведена повторная инвентаризация всех свидетельств о военных травмах, полученных в 1991-1997 годах. Эти данные были собраны в электронную систему, в результате чего была сформирована соответствующая база данных. Сегодня в соответствии с соответствующим указом президента премьер-министр Али Асадов утвердил порядок выдачи этих выплат", отметил министр.

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Версия на английском языке Database on disabled veterans of 1st Karabakh War prepared in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Birinci Qarabağ müharibəsi əlilləri ilə bağlı baza hazırlanıb

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