Подготовлен план социальной реабилитации эвакуированных из Турции в Азербайджан

Подготовлен план социальной реабилитации граждан, доставленных в Азербайджан из Турции.

Подготовлен план социальной реабилитации граждан, доставленных в Азербайджан из Турции.

Об этом Report сообщили в Агентстве социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что завершился период обследования и лечения в медучреждениях граждан нашей страны и членов их семей, являющихся иностранными гражданами (всего 22 человека), пострадавших от сильного землетрясения в Турции и эвакуированных в Азербайджан. Они были привлечены к реабилитации в соответствующей социальной службе Агентства.

На основе оценки cостояния каждого пострадавшего подготовлен план социальной реабилитации, будут приняты меры по их социальной реинтеграции.