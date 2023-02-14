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Подготовлен план социальной реабилитации эвакуированных из Турции в Азербайджан

Подготовлен план социальной реабилитации эвакуированных из Турции в Азербайджан Подготовлен план социальной реабилитации граждан, доставленных в Азербайджан из Турции.
Социальная защита
14 февраля 2023 г. 10:37
Подготовлен план социальной реабилитации эвакуированных из Турции в Азербайджан

Подготовлен план социальной реабилитации граждан, доставленных в Азербайджан из Турции.

Об этом Report сообщили в Агентстве социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что завершился период обследования и лечения в медучреждениях граждан нашей страны и членов их семей, являющихся иностранными гражданами (всего 22 человека), пострадавших от сильного землетрясения в Турции и эвакуированных в Азербайджан. Они были привлечены к реабилитации в соответствующей социальной службе Агентства.

На основе оценки cостояния каждого пострадавшего подготовлен план социальной реабилитации, будут приняты меры по их социальной реинтеграции.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədən Azərbaycana gətirilən vətəndaşlar üçün sosial reabilitasiya planı hazırlanıb

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