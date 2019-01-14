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    С лицами, привлеченными на общественные работы по программе "İşsizin DOSTu", будет заключен трудовой контракт

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Подготовительные работы по реализации программы "İşsizin DOSTu" завершились.

    Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения. 

    Программу исполнит центр "DOST İş Mərkəzi" Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (Агентство DOST) при министерстве. Также завершается работа по созданию районных филиалов центра. 

    Программа "İşsizin DOSTu", преследующая целью расширение и осуществление в прозрачной и организованной форме оплачиваемых общественных работ, позволит в течение этого года привлечь к общественным работам около 30 000 человек. Ими станут лица, находящиеся на регистрации в районных (городских) центрах занятости министерства как безработные или ищущие работу. 

    С лицами, привлеченными на общественные работы по программе "İşsizin DOSTu", будет заключен трудовой контракт.

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