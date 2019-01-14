Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Подготовительные работы по реализации программы "İşsizin DOSTu" завершились.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Программу исполнит центр "DOST İş Mərkəzi" Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (Агентство DOST) при министерстве. Также завершается работа по созданию районных филиалов центра.

Программа "İşsizin DOSTu", преследующая целью расширение и осуществление в прозрачной и организованной форме оплачиваемых общественных работ, позволит в течение этого года привлечь к общественным работам около 30 000 человек. Ими станут лица, находящиеся на регистрации в районных (городских) центрах занятости министерства как безработные или ищущие работу.

С лицами, привлеченными на общественные работы по программе "İşsizin DOSTu", будет заключен трудовой контракт.