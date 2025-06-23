Победительница Программы развития Азада Мирзаджанзаде: Cчитаю, что мы достигли поставленных целей

Победительница Программы развития Азада Мирзаджанзаде: Cчитаю, что мы достигли поставленных целей

Программа развития Азада Мирзаджанзаде - важная инициатива, направленная на поддержку научных, социальных и технологических проектов талантливой молодежи. Основная цель программы - способствовать развитию человеческого капитала и создавать широкие возможности для молодежи в реализации своего потенциала. Данная инициатива не только поддерживает карьерное развитие молодых людей, но и способствует формированию инновационной среды в стране.

В период продолжения второй волны программы Report побеседовал с победительницей реализованной в 2024 году первой волны, автором проекта "Молодежь без границ" Гюльшан Сафаровой. Она также работает учителем биологии в средней школе имени Рустама Аллахьярова в селе Ениджа Агдашского района.

Сафарова рассказала об идее проекта, его целях, достигнутых результатах и планах на реализацию аналогичных инициатив в будущем.

— Начнем с идеи проекта. Как получилось, что вы решили подать заявку в Программу развития Азада Мирзаджанзаде с этим проектом?

— В тот период я обратилась, чтобы работать волонтером в Общественном объединении "Региональное развитие" (RİİB). Во время интервью с ответственным лицом по Центрально-Аранскому региону мы обсудили различные темы. Он предложил конкретизировать мои идеи, оформить их в виде проекта и подать в Программу развития Азада Мирзаджанзаде. Я заценила данное предложение, подала заявку и в результате стала одной из победительниц.

Что касается выбора именно этой темы, я долго размышляла над своими идеями и решила, что должна их реализовать. До этого я участвовала в нескольких тренингах по темам гендерного равенства, ранних браков и т. д. Я подумала, что, поскольку хорошо знаю эту тему, проект будет более эффективным именно в этой сфере. Я не смогла бы убедить других в том, во что сама не верю. Кроме того, в наш проект включена также тема международных программ обмена. Причиной этого стали мои ученики. Я видела их потенциал, в отличие от них самих. К тому же большинство из них имели ограниченные финансовые возможности.

— Какие цели вы ставили перед собой как руководитель проекта?

— Цель проекта "Молодежь без границ" — разрушить стереотипы в сознании молодежи относительно гендерного равенства и просветить их в данной сфере. Также одной из целей было помочь им с ориентированием по программам международного обмена. Исходя из этих задач, мы установили возрастной лимит участников от 15 до 29 лет.

— Почему нижний возрастной порог был установлен именно в 15 лет?

— Потому что заканчивающие 9 класс учащиеся уже могут подавать документы в колледжи. А это значит, что и для них существуют программы международного обмена. Я подумала, что было бы полезно просветить и эту возрастную группу. Всего в проекте зарегистрировались более 200 человек, из которых мы приняли 81.

— Какие критерии отбора были приоритетными при выборе участников?

— Мы заранее подготовили форму с вопросами, и отбор проводился на основе ответов кандидатов. Эти ответы играли основную роль при принятии решения. Особое внимание мы уделяли гендерному балансу среди участников, так как это влияет на общую атмосферу проекта.

— В каком регионе вы реализовали проект "Молодежь без границ"?

— Проект охватывал Центрально-Аранский регион, в частности города Мингячевир, Агдаш, Сабирабад и Гёйчай. Я сама работала учителем в Агдаше и хорошо знаю этот регион. Кроме того, Аран — один из регионов, где часто встречаются ранние браки. Поэтому я решила, что тема гендера здесь будет особенно актуальна.

— Какую поддержку оказывает участникам Программа развития Азада Мирзаджанзаде?

— Программа предоставляет разнообразную поддержку для развития проектов. Например, мы прошли три различных тренинга. Именно после этих тренингов каждый участник подготовил и представил свой проект. Более того, не только победителям, но и всем остальным участникам была предоставлена менторская поддержка. Среди менторов были профессионалы высокого уровня, в том числе бывшие студенты Азада Мирзаджанзаде. Для поддержки своего проекта я выбрала шесть менторов, и у нас регулярно проходили онлайн-встречи, где мы получали ответы на все вопросы относительно картеры и проектов. С некоторыми из них я до сих пор поддерживаю связь.

— Как вы считаете, оправдал ли проект ваши ожидания в сфере просвещения молодежи?

— Считаю, что да. Приведу пример: в Мингечауре один из участников сначала крайне агрессивно воспринимал тему и утверждал, что все это бессмысленно. Он понимал гендерное равенство как продвижение женщин за счет ущемления мужчин, ставя их на задний план. Были и такие участники, которые вообще не имели понятия о сути темы. После проекта у этих людей сформировалось общее представление о гендерном равенстве. И это уже большой успех.

— Над каким проектом вы работаете сейчас?

— У меня в голове много идей, но пока это просто идеи - до уровня проекта они еще не усовершенствованы. Поэтому не хочу торопить события и забегать вперед. Но реализация данного проекта стала для меня огромной мотивацией, и я не сомневаюсь, что в будущем у меня будут и другие проекты.