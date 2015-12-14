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    ​По случаю Нового года на территории бульвара установят 10 елок

    Подготовительные работы уже начались

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ По случаю наступающего Нового года на территории Приморского бульвара приступили к установке елок.

    Об этом Report сообщил замначальника Управления приморского бульвара Назим Меджидов.

    По его словам, сначала устанавливаются разноцветные огоньки на деревьях вдоль проспекта Нефтяников и создаются "световые венки".

    Н.Меджидов также заявил, что на территории бульвара установят 10 елок, у которых будут стоять получившие лицензии Деды Морозы и Снегурочки.

    К украшению елок приступят с 20 декабря.

    Праздничные елки и другие декорации останутся на бульваре до 5 января.

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